Şimali Koreyada təcili vəziyyət: 50 nəfər ölüb - 1 milyondan çox insan... / Kim Çen In qəzəbləndi

Şimali Koreyada ordu koronavirusla mübarizə tədbirlərinə cəlb edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkə lideri Kim Çen In təlimat verib. Məlumata görə, Kim Çen In dərmanların paylanılmasında olan problemlər və pandemiyaya qarşı lazımi tədbirlər həyata keçirilmədiyinə görə səhiyyə işçilərini sərt tənqid edib. Dərman tədarükündə olan problemlərin həll edilməsi orduya tapşırılıb.

Qeyd edək ki, Şimali Koreyada ilk yoluxma halı rəsmən ötən həftə açıqlanıb. Məlumata görə, koromavirusdan 50 nəfər həyatını itirib. 1 milyon nəfərdə temperatur müşahidə edilir. Ölkədə təcili vəziyyət elan edilib.

