“Türkiyənin Finlandiya və İsveçlə bağlı mövqeyi ittifaq ölkələrinin daxili məsələsidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Kreml bu məsələyə müdaxilə etmək istəmir. Peskov qeyd edib:

“Bu bizim məsələsimiz deyil, NATO-ya üzv ölkələrin münasibətləri ilə bağlıdır. Bizimlə əlaqəsi yoxdur. NATO-nun siyasəti ilə bağlı mövqeyimiz bəllidir. NATO ölkələri arasında münasibətlər bizi maraqlandırmır”.

