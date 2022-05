Estoniyanın Baş naziri Kaja Kallas dünya liderlərini Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə zəng etməməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, indi Putinlə müzakirə aparmağın mənası yoxdur. Hökumət başçısı hesab edir ki, Putinə zəng etmək Rusiyanın təcrid edilməsinə mane olur. “Hamı mütəmadi ona zəng edərsə, tək qaldığını anlamaz. Bu mesajı ona vermək istəyirsinizsə zəng etməyin” – deyə Baş nazir qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.