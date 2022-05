“Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmaq üçün müraciət etməsini məmuniyyətlə qarşıladıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden belə açıqlama verib. O bildirib ki, Finlandiya və İsveçin NATO-ya qoşulması müdafiə əməkdaşlığını artıracaq: “Finlandiya və İsveçin müraciətini güclü şəkildə dəstəkləyirik. ABŞ Konqresi və NATO müttəfiqlərimizlə Finlandiyanı və İsveçi tarixin ən güclü müdafiə ittifaqına sürətlə qoşmaq üçün işlər görməyi səbirsizliklə gözləyirəm”.

