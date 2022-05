Ərdoğan Finlandiya və İsveçlə bağlı yekun qərarını açıqladı: Əvvəl bu ölkələrə razılıq vermişik...

“NATO təhlükəsizlik təşkilatıdır. Burada terror təşkilatlarının olmasını qəbul edə bilmərik”.

Metbuat..az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmaq üçün müraciətinə belə münasibət bildirib. O deyib:

“Bu ölkələr PKK və YPG-yə ev sahibliyi edir. NATO-ya Finlandiya və İsveçin üzv olmasına “yox” deyəcəyimizi bəyan etdik”.

Ərdoğan bildirib ki, Türkiyənin əvvəlki rəhbərlikləri Yunanıstan, Fransa, Almaniya kimi ölkələrin NATO-ya üzv olmasına razılıq verib. Hazırda isə bu ölkələr Türkiyəyə qarşı mövqeyi ilə seçilir.

