Türkiyə istədiyini əldə etmədən mövqeyini dəyişməz: Türklər bizə örnəkdir - Milanoviç

“Bosniyadakı xorvatlar mənim üçün Rusiya-Finlandiya sərhədindən daha önəmlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xorvatiya Prezidenti Zoran Milanoviç belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmaq istəməməsi ilə bağlı mövqeyində haqlıdır. Prezident Bosniya və Herseqovinadakı xorvatların vəziyyətində diqqət çəkmək üçün Türkiyə kimi qərar verə biləcəklərini ifadə edib. “Türkiyə milli maraqları üçün necə mübarizə aparılmalı olduğunu nümayiş etdirir. İstədiklərini əldə etmədən mövqelərini dəyişməzlər” - deyə o bildirib.

