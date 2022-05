Bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası müzakirə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin komitə sədri Tahir Mirkişili məlumat verib.



Komitə sədri qeyd edib ki, Maliyyə Nazirliyi və Hesablama Palatasının nümayəndələri ilə işgüzar, peşəkar və elmi müzakirələr aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.