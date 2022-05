Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu çərşənbə günü İsrailə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səfər son 15 ildə nazirin İsrailə ilk səfəri olacaq.

Qeyd edək ki, Çavuşoğlu İsrail səfərindən bir gün əvvəl Fələstində olacaq.

