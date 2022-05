Ərdoğan fikrini dəyişdi: Türkiyə yazılı zəmanət istəyir - Hərbi ittifaqa...

“Finlandiya və İsveç heyət göndərmək istədi. Prezidentimiz də qəbul etdi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə PYD/YPG təşkilatının necə terror qruplaşması olduğuna dair sənədlər hazırlayır. Diplomatın sözlərinə görə, Türkiyə müdafiə sənayesinə dair qadağaların ləğvini tələb edir.

“Qəti addımlar atılmasını tələb edirik. Arzularla olmaz. İsveç və Finlandiya terrora dəstəyi dayandırmalıdır. Qəti addımların atılacağına dair yazılı consensus istəyirik” - deyə Çavuşoğlu bildirib.

Qeyd edək ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan bundan əvvəl Finlandiya və İsveçdən heyətin gəlməsinə ehtiyac olmadığını bildirmişdi. Ərdoğan bəyan edib ki, Finlandiya və İsveç əvvəlcə Türkiyəyə qarşı siyasətini dəyişməlidir

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.