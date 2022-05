İraqın şimalında keçirilən "Pəncə-Kilid" antiterror əməliyyatında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 3 hərbçisi şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Həmçinin qeyd olunub ki, 4 əsgər yaralanıb.

