Azərbaycanlı müğənninin sinə dekoltesinə görə ifasını yarımçıq kəsdilər - VİDEO

Müğənni Kəmalə Qaramollayevanın sinə dekoltesinə görə ifası yarımçıq kəsilib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ARB TV-də yayımlanan "Həmin Zaur" axşam şousunda baş verib.

Kəmalənin ifası zamanı pencəyin önü açıq qaldığından, müğənninin korseti ön plana çıxıb.

Bu zaman verilişin aparıcısı Zaur Kamal müğənniyə "göz-qaşla" pencəyinin yaxa hissəsini bağlamağı işarə edib. Qaramollayeva isə bunu görməzdən gəlib. Nəticədə müğənninin ifası yarımçıq kəsilərək "hava məlumatı"na keçid olunub.

Veriliş yayıma qayıtdıqdan sonra isə Kamalənin pencəyinin ön hissəsini bağlanmış vəziyyətdə olub.

Ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.