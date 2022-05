Lukaşenko İlham Əliyevə məktub göndərdi

Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkodan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli İlham Heydər oğlu.

Milli bayramınız – Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi təbriklərimi qəbul edin.

Çətin sınaqlardan keçmiş qardaş Azərbaycan xalqı bu gün haqlı olaraq dövlət quruculuğundakı, iqtisadi və sosial sahələrin inkişafındakı nailiyyətləri, beynəlxalq aləmdə nüfuzu ilə fəxr edə bilər.

Minsk Bakı ilə əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın indiki səviyyəsini yüksək qiymətləndirir.

Əminəm ki, çoxşaxəli Belarus-Azərbaycan tərəfdaşlığı yeni perspektiv layihələrlə zənginləşəcək və bundan sonra daha da möhkəmlənəcək.

Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı, tükənməz enerji və bütün planlarınızın həyata keçməsini, Azərbaycan xalqına isə sülh və yeni-yeni uğurlar arzulayıram".

