Məşhur amerikalı aktyor Rey Liotta 67 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Təhlükəli sular" filmini çəkmək üçün getdiyi Dominikan Respublikasında vəfat edib.



Nəşrin məlumatına görə, o, yuxuda olarkən vəfat edib.

Rey Liotta "The Goodfellas", "Heartbreakers", "John Q", "Cocaine", "Hannibal", "Corrina", "Corrina" və "Drug Lord and Identification" filmləri ilə tanınır.

1987-ci ildə "The Wild Thing" filmindəki ikinci plan roluna görə "Qızıl Qlobus" mükafatına namizəd olub.

