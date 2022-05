Türkiyənin "Baykar" şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar Şuşaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Selçuk Bayraktar Şuşada Cıdır düzündə olub.

Qeyd edək ki, Selçuk Bayraktar Bakıda keçirilən "Texnofest" çərçivəsində Azərbaycana səfər edib.

