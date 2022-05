Fransız jurnalist Frederik Leklerk-İmhof Ukraynada öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Tvitterdə bildirib.

“Jurnalist Frederik Leklerk-İmhof müharibə reallıqlarını göstərmək üçün Ukraynada idi. O, rusların bombardmanından qaçmaq üçün humanitar avtobusda mülki əhali ilə birgə olsa da, ölümcül zərbədən qaça bilmədi” - deyə Makron qeyd edib.

BFM TV artıq əməkdaşının həlak olduğunu təsdiq edib.



