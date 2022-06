ABŞ-ın "RedBird Capital Partners" şirkəti İtaliyanın "Milan" klubunu satın alıb.

Metbuat.az Milan təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, şirkət bununla bağlı "Elliott Advisors UK Limited"lə razılıq əldə edib.

Proses sentyabrdan gec olmadan başa çatacaq. Müqavilənin məbləği 1,2 milyard avrodur.



Qeyd edək ki, "Milan" 2021/2022 mövsümündə İtaliya çempionu olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.