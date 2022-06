UEFA-dan ŞOK QƏRAR: Onların medalı ləğv edildi

“Real Madrid” UEFA Çempionlar Liqasını qazanmasına baxmayaraq, çempionluq İsko və Luninə şamil edilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UEFA-dan açıqlama verilib. Buna səbəb UEFA-nın yeni qaydalarıdır. Bildirilir ki, yeni qərarə görə, mövsüm ərzində Çempionlar Liqası oyunlarında forma geyinməyən oyunçuların təmsil etdiyi klub zəfər qazanarsa, həmin futbolçular oyunlarda iştirak etmədiyi üçün medal əldə edə bilməz. İsko və Lunin isə bu mövsüm Çempionlar Liqası oyunlarında 1 dəqiqə belə olsun forma geyinməyib. Məlumata görə, UEFA-nın yeni qərarı İsko və Lunini məyus edib. Qələbədən sonra fərdi medallar təqdim edilərkən İsko və Lunin də medal almışdı.

