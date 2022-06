Qırğızıstanın səhiyyə naziri Alımkadır Beyşenaliev korrupsiyada şübhəli bilinərək saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Qırğızıstan” respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər yayıb.

Bildirilir ki, səhiyyə naziri və nazirliyin bəzi məmurları ölkə büdcəsinə ziyan vurub.

Faktla bağlı “Korrupsiya” maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Bundan başqa, nazir və vəzifəli şəxslər barəsində daha 5 cinayət işi başlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.