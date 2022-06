Rusiyadakı televiziya izləyiciləri Ukraynadakı hadisələrin yalnız Kremlin versiyasını görürlər.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, işğalın əvvəlində Rusiya vətəndaşlarına müharibə olduğu xəbəri belə verilməmişdi.

İndi televiziyalarda üstünlük təşkil edən tok-şoular isə Moskvanın Qərblə Üçüncü Dünya Müharibəsində olduğunu deyir.

