Nazirlər ticarət gəmilərinin blokadadan çıxarılmasını müzakirə etdi

Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akarla ukraynalı həmkarı Aleksey Reznikov arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı ticarət gəmilərinin Ukraynadan ayrılması və A400M təyyarələrinin Türkiyəyə təhlükəsiz şəkildə uçmasına dair məsələlər müzakirə edilib.

Qeyd edək ki, Ukrayna limanlarında 200 milyon tondan çox taxıl qalıb. Rusiya ticarət gəmilərinin limanlardan ayrılmasına imkan vermir. Avropa ölkələri taxılın limandan ayrılması üçün həm Ukrayna həm də Rusiya tərəfi ilə danışıqlar aparır.

