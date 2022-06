Ermənistanda 10 etirazçı həbs olundu

İrəvanın Dəmirçiyan və Proşyan küçələrinin kəsişməsində polislə qarşıdurmaya görə 10 nəfər həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, 15 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Onlara qarşı kütləvi iğtişaşların təşkili maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Onlardan 10-u barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib, daha 4 nəfər barəsində azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan tədbir seçilib.

Məumatda o da qeyd edilir ki, ilkin istintaq davam edir.



