Yunanıstan və Türkiyə arasında gərginliyin artdığı bir vaxtda Afina Aralıq dənizinin şərqində NAVTEX elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, NAVTEX Rodos, Kerpe və Meis adaları ətrafını əhatə edir. Yunanıstan mətbuatının məlumatına görə, NAVTEX Türkiyənin bölgədəki mümkün araşdırmalarına mane olmaqdır. Yunanıstanın bölgədə təlimlərə başlayacağı bildirilib.

