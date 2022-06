Məşhur müğənni Cennifer Lopez cakkuzidə çəkdirdiyi yarıçılpaq fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin "Xoşbəxtlik uzun köpük vannası qəbul etməkdir", - qeydi ilə paylaşımı 621 mindən artıq bəyənmə toplayıb.



Qeyd edək ki, 52 yaşlı Cennifer Lopez sevgilisi Ben Affleklə evlənməyə hazırlaşır.

