Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatına həsr olunmuş qızıl və gümüş xatirə pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını elan edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMB məlumat yayıb.

Bildirilir ki, müvafiq monetaların satışı Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (FİFA) rəsmi tərəfdaşı olan “MDM Münzhandelsgesellschaft MBH&CO KG Deutsche Münze” şirkəti (www.mdm.de) tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.