Xəbər verdiyimiz kimi, minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Avropa çempionu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, finaldan sonra yığma komandamıza kubok təqdim edilib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.