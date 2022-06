Madriddə keçiriləcək NATO-nun sammitində İsveç və Finlandiyanın hərbi alyansa üzv olmaq məsələsi də gündəmə gələcək.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, sammitdə iştirak edəcək Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İsveç və Finlandiya ilə bağlı mövqeyində güzəştə getməyəcəyini bir daha bəyan edəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, NATO sammitində əsas müzakirə mövzusu Ukrayna məsələsi olacaq. Toplantı iyunun 17-də keçiriləcək.

