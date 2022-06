"Qarabağ"a rəqib olan "Lex" azarkeşlərinin narahatlığı - FOTO

Çempionlar Liqasında "Qarabağ"la qarşılaşan "Lex" azarkeşləri püşkün nəticəsindən çox da məmnun qalmayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun rəsmi səhifəsində narazılıqlarını bildirən azarkeşlər "Qarabağ"ı potensial qərib kimi görürlər. Şərhlərdə 2020-ci ilin oktyabrın 1-də UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsində "Qarabağ"ın 3:0 hesabı ilə "Legiya"nın məğlub etməsi əsas müzakirə obyektinə çevrilib.

Azarkeşlər ""Qarabağ" güclü komandadadır", "Qarabağ" avrokuboklarda çoxdandır ki, qrup mərhələsinə yüksəlir", "Çox çətin olacaq", " Asan olmayacaq" deyə şərhlərdə qeyd ediblər.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" ilk oyununu 5-6 iyulda səfərdə, cavab qarşılaşmasını isə 12-13 iyulda evdə keçirəcək.

