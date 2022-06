“PKK NATO, Avropa Birliyi, Finlandiya və İsveç tərəfindən terror təşkilatı kimi tanınıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq açıqlama verib. O bildirib ki, Qərb Türkiyənin narahatlılqarını nəzərə almalıdır. Stoltenberqin sözlərinə görə, Türkiyə narahat olduğu məsələlərdə haqlıdır.

Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmasına terror təşkilatlarına dəstək verdiyinə görə veto qoyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.