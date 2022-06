Ukrayna BÖYÜK PLANI işə saldı: Krım belə azad ediləcək

“Ukrayna Krım və Donbas da daxil olmaqla bütün torpaqlarını geri alacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Aleksiy Reznikov açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna bunu Qərbin verdiyi silah dəstəyi ilə reallaşdıracaq. Reznikov Ukraynanın bununla bağlı planı olduğunu bildirib.

“Əvvəlcə Ukrayna itkilərini azaltmaq üçün vəziyyət stabilləşdirəcək. Ardınca Rusiya 24 fevraldan əvvəlki mövqelərinə qaytarılacaq. Üçüncü mərhələdə isə Ukrayna müttəfiqləriylə Krımın azad edilməsinə dair müzakirələr aparacaq. Krım hərbi yolla azad edilə bilər”.

