Gündə 8 saat oturmaq infarkt riskini artırır.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, çinli alimlərin 21 ölkədə apardığı araşdırmaya görə, 8 saatdan çox oturanların infarkt və ya insult keçirmə riski 20%, ürək çatışmazlığı olanların isə oturanlara nisbətdə 49% daha yüksək olduğu bildirilib.

Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, vaxtaşırı idman etmək, gəzmək bu riski azaldır.

