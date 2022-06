Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Türkiyə yığması ilə 2 yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, hər iki qarşılaşma iyunun 24-dən 29-dək İstanbulda gerçəkləşəcək təlim-məşq toplanışı zamanı baş tutacaq. Görüşlər iyunun 25-də və 28-də olacaq.

Milli komanda bundan əvvəl isə Bakıda toplanış keçəcək. Hazırlıq prosesi iyunun 18-də başlayacaq və 6 gün davam edəcək.

