Putin yumruğunu masaya “vurdu”: "Heç bir şey əvvəlki kimi olmayacaq"

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qərbi Moskvaya qarşı sanksiya tətbiq etdiyinə görə tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qərb Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq etməklə əldə etmək istədiyi nəticəyə nail ola bilməyib. Putin bildirib ki, Qərbin Rusiya iqtisadiyyatına zərər vermək siyasəti uğursuzluğa düçar olub.

“Qlobal siyasətdə heç bir şey əvvəlki kimi olmayacaq” deyən Putin, Moskvanın problemlərin öhdəsindən gəldiyini deyib. Putin qeyd edib ki, sanksiyalar Avropa ölkələrinin özlərinə 400 milyard dollardan çox zərər vurub.

