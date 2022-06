"Kəpəz" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Klubun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Gəncə təmsilçisi Tural Axundovu transfer edib.

34 yaşlı oyunçu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Tural Axundov 2015 - 2017-ci illərdə də "Kəpəz"lə olub və 2 mövsüm komandanı kapitan kimi meydana çıxarıb.

