RİNN-in daha iki xidməti Vahid Elektron Xidmətlər Portalına inteqrasiya edilib

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin (RİNN) strukturuna daxil olan və tabeliyindəki qurumların elektron xidmətlərini bir sistem üzərindən əldə etmək məqsədilə yaradılan Vahid Elektron Xidmətlər Portalına daha iki yeni xidmət əlavə edilib. Bununla da portalda (https://portal.rinn.az/az) təqdim olunan xidmətlərin sayı səkkizə çatıb.

Bu barədə Metbuat.az Nazirlydə istinadən xəbər verir.

Yeni inteqrasiya edilənlər “AzInTelecom” MMC-nin “Telefon nömrəsi üzrə axtarış” və “Mobil nömrə daşınması xidməti vasitəsilə digər şəbəkəyə daşınmış nömrələr barədə məlumat” xidmətləridir. Artıq “AzInTelecom” Vahid Elektron Xidmətlər Portalı üzərindən vətəndaşlara yeddi istiqamət üzrə xidmət göstərir.

“Telefon nömrəsi üzrə axtarış” xidmətindən istifadə edən şəxslər sistemə daxil etdikləri telefon nömrəsinin sahibinə aid olan məlumatlarla tanış ola bilərlər.

“Mobil nömrə daşınması xidməti vasitəsilə digər şəbəkəyə daşınmış nömrələr barədə məlumat” xidməti isə mobil nömrənin nömrə daşınması xidmətindən istifadə edib-etmədiyini öyrənmək imkanı verir.

Xatırladaq ki, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi müxtəlif internet resursları üzərindən vətəndaşlara ümumilikdə 57 adda rəqəmsal xidmət göstərir. Hazırda bütün xidmətlər vahid portalda toplanılır.

Daha öncə “AzInTelecom” MMC-yə aid “Mobil cihazların qeydiyyatdan keçirilməsi”, “Mobil cihazların qeydiyyat tarifi”, “IMEI yoxlama”, “Lokal çıxış (şəhər, rayon, daxili) danışıqlarının statistikası, “Vətəndaşların adına olan mobil nömrələr haqqında məlumat”, həmçinin “Azərpoçt” MMC-yə aid “Poçt göndərişlərinin izlənilməsi” xidmətləri Vahid Elektron Xidmətlər Portalına inteqrasiya edilmişdi.

Portalda təqdim edilən qeydiyyatlı rəqəmsal xidmətlərdən vətəndaşlar “ASAN Login” vasitəsilə qeydiyyatdan keçərək yararlana bilərlər. Qeydiyyatsız xidmətlərdən isə hər hansı autentifikasiya vasitəsi olmadan birbaşa istifadə etmək olar.

Qeyd edək ki, Vahid Elektron Xidmətlər Portalının yaradılmasında məqsəd vətəndaş məmnunluğunun artırılması ilə yanaşı, resurslardan effektiv istifadə yolu ilə keyfiyyətli, təhlükəsiz və səmərəli rəqəmsal xidmətlər təqdim etməkdir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə vətəndaşlar arasında portal üzərindən birbaşa ünsiyyətin yaranması nəticəsində xidmət keyfiyyətinin artırılması, tələbata uyğun yeni xidmətlərin yaradılması mümkün olacaq.

Həmçinin portalın yaradılması rəqəmsal xidmətlərdən istifadənin genişlənməsinə, eləcə də elektron hökumətin inkişafına müsbət təsir edəcək və səmərəliliyin, həmçinin şəffaflığın daha da artırılmasına təkan verəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.