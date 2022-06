AFFA 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Milan Obradoviçlə vidalaşıb.

Metbuat.az milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, serbiyalı mütəxəssislə başa çatan müqavilənin müddəti uzadılmayıb.

AFFA Obradoviçə U-21yığmasında fəaliyyətinə görə təşəkkür edib, gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb.

Bildirilib ki, millinin baş məşqçisi vəzifəsinə təyinatla bağlı əlavə məlumat veriləcək.

