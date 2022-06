PSJ-nin gələn mövsüm üçün hücumçularının hansı nömrələr altında çıxış edəcəyi ilə bağlı məlumat sızıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə fransalı jurnalist Tyerri Kayişema sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Məlumata görə, ötən mövsüm 30 nömrəli formanı daşıyan Lionel Messi gələn ildən 10 nömrəli geyimlə (ötən il Neymara məxsus olan) çıxış edəcək.

Neymarın isə ötən mövsüm Anxel Di Mariyanın geydiyi 11 nömrəli futbolka ilə oynayacağı gözlənilir.

