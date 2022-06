Messi PSJ-yə 700 milyon avro qazandırıb

PSJ-nin hücumçusu Lionel Messi 2021/2022 mövsümündə Fransa klubuna 700 milyon avro qazandırıb.

Metbuat.az "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, bu məbləğə imic hüquqları, marketinq və matçlardan əldə edilən gəlirlər daxildir.

Bildirilib ki, bu gün 35 yaşını qeydə edən argentinalı oyunçunun transferi PSJ-yə 10 yeni sponsorluq müqaviləsi bağlamağa və sosial şəbəkələrdəki abunəçilərinin sayını 15 milyon artırmağa imkan verib. Paris təmsilçisi öz tarixində ilk dəfə bir futbolçunun milyonlarla formasını satıb.

Qeyd edək ki, Messi 2021-ci ilin yayında azad agent kimi PSJ-yə keçib.

