Məşhur futbolçu çimərlikdə rəzil oldu: 20 yaşlı sevgilisi ilə... - FOTOLAR

“Mançester Siti”nin hücumçusu Fil Foden Yunanıstanda istirahət etdiyi çimərlikdən qovulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 22 yaşlı Foden çimərkən, onun 20 yaşlı sevgilisi futbolçunun telefonunu yoxlmağa başlayıb. Futbolçu sudan çıxıb sevgilisinin yanına qayıdanda onun sərt etirazları ilə üzləşib. Qadın uca səslə qışqıraraq, Fodeni tənqid edib İddialara görə, qadın, Fodenin telefonunda başqa xanımın fotolarının olduğunu müşahidə edib.

Tərəflər arasında mübahisə düşüb. Nəticədə Foden də qadına qarşı sərt davranış sərgiləyib. Hadisəyə təhlükəsizlik əməkdaşları müdaxilə ediblər. Onlar çimərlikdən uzaqlaşdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.