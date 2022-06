Azərbaycanda məşhur həkim VƏFAT ETDİ - FOTOLAR

Bakıda dəhşətli intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, tanınmış ginekoloq-həkim Xalidə Kəngərli özünü Yasamal rayonunda yaşadığı çoxmərtəbəli binadan atıb.

Hadisə dünən saat 18 radələrində tanınmış həkimin yaşadığı Yasamal rayonu İnşaatçılar prospektində yaşadığı çoxmərtəbəli binada baş verib. 1984-cü il təvəllüdlü Xalidə Məhəmməd qızı Kəngərli özünü 11-ci mərtəbədə yaşadığı mənzilin eyvanından yerə atıb.



O, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Mərhum iki uşaq anası idi.

Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

