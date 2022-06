Türkiyənin Adana şəhərində tapılan yüksək keyfiyyətli neftin dəyəri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sözlərinə görə, kəşf edilən neftin 1 milyard dollar dəyərində olduğu açıqlanıb. Məlumata görə, neft iki quyuda tapılıb. Neft 425 metr dərinlikdədir. Ərazidə daha 8 quyu qazılacaq.

Ərdoğanın sözlərinə görə, yeraltı sərvətlərin tapılması üçün Aralız dənizi, Egey dənizi və digər bölgələrdə axtarışlar davam edir.

