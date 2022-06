“Hansısa NATO ölkəsinin Krımın statusunu dəyişdirməyə cəhd etməsi 3-cü dünya müharibəsi deməkdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev belə açıqlama verib. O bildirib ki, Krım Rusiyanın torpağıdır. Onun sözlərinə görə, Krıma müdaxilə etmək Rusiyaya müharibə elan etməkdir. Medvedev İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzv olacağı təqdirdə sərhədə “İsgəndər” raketlərinin yerləşdiriləcəyini açıqlayıb.

