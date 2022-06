“Uşaqların energetik içkiləri qəbul etməsi tövsiyə olunmur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti pediatr Əkbər Quliyev deyib.

O bildirib ki, içkilərin tərkibindəki maddələr uşaqlarda müəyyən xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər.

