Putinin hədəsi nəticə verdi: Finlandiya NATO-dan "imtina etdi"

“NATO qüvvələrinin Finlandiya ərazisinə yerləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Finlandiyanın xarici işlər naziri Pekka Haavisto belə açıqlama verib. O bildirib ki, hazırda Finlandiya NATO qüvvələrinin ölkəyə yerləşməsini planlaşdırmır. Diplomatın sözlərinə görə, Finlandiya-Rusiya sərhədində hazırda təhlükə mövcud deyil.Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Finlanddiya və İsveçin NATO-ya qoşulmasının əleyhinə olmadığını bəyan etmişdi:

“Rusiyanın Finlandiya və İsveçlə problemi yoxdur. İki ölkənin NATO-ya üzvü olması Rusiyanı narahat etmir. Lakin NATO oraya hərbi qüvvələrini yerləşdirərsə, cavab vermək və onların torpaqları üçün oxşar təhdid yaratmaq məcburiyyətində qalacağıq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.