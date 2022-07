Türkiyənin Artvin vilayətində torpaq uçqunu nəticəsində həlak olan sürücünün kimliyi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyasının (ABADA) şöbə müdiri Ruslan Eldaroğlu bildirib ki, bu şəxs 99-HY-188 dövlət nömrə nişanlı yük avtonəqliyyat vasitəsinin sürücü Şahlar Kərimovdur.

