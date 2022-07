Polşa Belarus sərhədində poladdan divar hörüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl başlayan divarın inşaası tamamlanıb. Bildirilir ki, Polşa Belarusdan gələn qaçqın axınının qarşısını almaq üçün belə həmlə edib.Polşa hökumətindən bildirilib ki, Belarusun qaçqınları Polşa üzərində Avropaya keçməsinə təşviq etməsi Rusiyanın Ukraynaya hücum planının tərkibi idi.

Məlumata görə, sərhədə inşa edilən divar Rusiyaya qarşı atılmış addımdır.

