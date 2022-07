Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 73 terroçunu təhvil verin çağırışına Finlandiyadan diqqətçəkən cavab gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Finlandiyanın xarici işlər naziri Pekka Haavisto deyib:

“Türkiyə ilə razılaşdığımız məsələlər imzalı sənəddə yazılıb. Türkiyə ilə Madriddə şəxslərin siyahısı barədə müzakirəmiz olmayıb”.

Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan Finlandiyanın adını qeyd etməsə də, İsveçin terrorçuların təhvil verilməsi barədə söz verdiyini ifadə edib.

