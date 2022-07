Ərdoğana məğlub olduq: Mən olsaydım Madriddən piyada qayıdardım - Yunan lider

Yunanıstanın müxalifət partiyasının lideri Aleksis Tsipras ölkəsinin Madriddə NATO liderlər zirvəsində yürütdüyü siyasəti tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Yunanıstanın sərgilədiyi siyasət uğursuz olub. Türkiyənin Finlandiya və İsveçlə imzaladığı sənədə diqqət çəkən Tsipras, Ankaraya qarşı silah embarqosunun ləğv edilməsinin türklər üçün uğur olduğunu deyib:

“Zirvədə müşahidə etdiklərimiz bizi narahat etməlidir. Sadəcə Türkiyəyə F-16-ların satışı deyil, Türkiyəyə tam dəstək verildi. Açıq diplomatik məğlubiyyət yaşadıq. Mən Baş nazir olsaydım və bu hadisələr olsaydı eyni zamanda “TurkAegean” reklamı Türkiyə tərəfindən reklam brendi kimi təsdiq edilmiş olsaydı Madriddən piyada qayıdardım”.

