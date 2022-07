Türkiyəli aktyor Burak Özçivit Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, instaqram hesabında məlumat verib.

“Səhər-səhər Bakıda”, - paytaxt aeroportundan foto paylaşan Özçivit yazıb.

Qeyd edək ki, B. Özçivit Bakıda kikboksla bağlı tədbirdə iştirak edəcək.

