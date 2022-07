Nazir Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı iqtisadi əlaqələrdən yazdı

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycanla Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlığın il dönümü ilə bağlı paylaşım edib. Metbuat.az xəbər verir ki, M.Cabbarov “Twitter” hesabında bu gün Gürcüstanla iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın yaradılmasından 16 il keçidiyini qeyd edib: “Dostluq və mehriban qonşuluq kimi möhkəm təməllər üzərində qurulmuş münasibətlərimiz iqtisadi əməkdaşlığımızın genişləndirilməsinə böyük imkanlar açır”.

