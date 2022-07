Qazaxıstanın "Turan" klubu Azərbaycan millisinin qapıçısı Emil Balayevlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər veirr ki, bu barədə klub özü məlumat yayıb. Bildirilib ki, 28 yaşlı qolkiperin müqaviləsi qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv edilib.

Qeyd edək ki, Emil Balayev martın 4-də "Turan" klubu ilə müqavilə bağlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.